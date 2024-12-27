Rejimin Hama katliamı emrine karşı çıkmıştı! Suriyeli pilot Tatari'ye onur hediyesi verildi

Suriyeli aktivistler, Hama'daki bir camide cuma namazının ardından kent halkı adına cami imamının Suriyeli pilot Tatari'ye altın işlemeli kılıç hediye ettiği görüntüleri paylaştı.
Cami imamı Şeyh Muaz Reydan, Tatari'ye sunduğu hediyenin "hayatının yarısından fazlasını rejimin zindanlarında geçirmiş olmasının sembolik bir hediyesi" olduğunu söyledi.43 YILDIR HAPİS YATIYORDU
Tatari, Hafız Esed döneminde 27 yaşındayken Hama kentindeki sivillerin bombalanması emrine karşı geldiği için 43 yıldır hapis yatıyordu.
Suriyeli pilot, Baas rejiminin düşmesinin ardından serbest kalmıştı.