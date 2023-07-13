İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1555
  • EURO
    29,2654
  • ALTIN
    1648.21
  • BIST100
    6420.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rekor kırılabilir! Avrupa Uzay Ajansı resmen açıkladı
Dünya

Rekor kırılabilir! Avrupa Uzay Ajansı resmen açıkladı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) verilerine göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
Rekor kırılabilir! Avrupa Uzay Ajansı resmen açıkladı
ABONE OL

ESA'dan yapılan açıklamada, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'nın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yüksek basınç alanına İtalyan yazar Dante'nin tasvir ettiği Cehennem'de geçen Cerberus'un adı verildi.

Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, sıcaklığın Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya adalarında 48 derecelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESA Kara Yüzey Sıcaklığını İzleme Görevi'nde çalışan Benjamin Koetz, Büyük Okyanus'ta düzensiz aralıklarla oluşan su ısınmalarının (El Nino) bu yıl iklimden gıda üretimine, sağlıktan suya kadar birçok alanda etkisinin görüldüğünü anlattı.

Dünyada haziran ayı, 1976'da ölçülen değerlerin yaklaşık 1 derece üstüne çıkarak tarihin en sıcak haziranı olmuştu.

Avrupa'da ise 2022 yılı kış ayları tarihin en sıcak kışı olarak kayıtlara geçmişti.

Tıp alanında akademik çalışmaların yer aldığı Nature Medicine dergisi, Avrupa'da geçen yaz etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çoğu İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de olmak üzere 60 bin kişinin öldüğüne işaret etmişti.

Bu durumu değerlendiren Kızılhaç, bu yazın daha sıcak olacağını göz önünde bulundurarak turistlere ve vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

  • Sicilya
  • Sardinya adaları
  • sıcak hava dalgası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.