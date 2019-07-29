Rektör Ayrancı´dan İngiltere Başbakanı Johnson´a mektup

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, kökeni Çankırı'ya dayanan İngiltere'nin yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson´a İngilizce mektup yazdı. Prof. Dr. Ayrancı, mektupta, Birleşik Krallık´ı, Anadolu´nun kadim değerlerinden Çankırı yârenlik esaslarına uygun bir anlayışa davet etti. Yârenliğin kelime anlamının 'dostluk ve kardeşlik' olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayrancı, mektubunda, "Misafirperverlik, cömertlik, cesaret, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma, sevgi ve saygı, istikrar, merhamet, diğerkâm olma ve tevazu, Yâren felsefesinin ana kaynaklarıdır. Bu değerler aynı zamanda Anadolu kültürünün temelleridir. Umarım bu değerler yeni görevinizde size rehberlik eder" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'YE DESTEK VERMESİNİ İSTEDİ

Prof. Dr. Ayrancı, sermaye gücünün insanları, kültürleri, farklılıkları yok ettiği ve tek tip modellemeler yarattığı çağımızda, kadim geleneklerin ve insan olma özelliğinin korunmasını talep ederek, zayıf statüde bulunan toplulukların himaye edilmesi için, daha önce Muhafazakar Parti Kültür Sanat Sözcülüğü görevi üstlenen Johnson´dan Türkiye´ye destek vermesini istedi.

Ayrancı mektubunda, Türk üniversitelerinin ve özellikle Çankırı Karatekin Üniversitesi´nin öğretim üyelerinin, eserlerinin, kaynak eserlerin Birleşik Krallık bilim ürünleri ile çok yakın temas içinde olduğunu, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkileri önemsediklerini ifade etti.

AKADEMİK YIL AÇILIŞINA DAVET ETTİ

Johnson´ın yeni görevinin, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin gelişmesine ve yeni akademik işbirliklerine vesile olmasını temenni eden Prof. Dr. Ayrancı, Başbakan Boris Johnson´ı üniversite akademik yıl açılış törenine katılmaya ve buradan tüm Müslüman ülkelere seslenmeye davet etti.

Prof. Dr. Ayrancı, Başbakan Boris Johnson´a Çankırı´ya özgü bazı hediyeler de gönderdi.