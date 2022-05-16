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Dünya

Renault Rusya'daki varlıklarını devretti

Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'da bulunan tüm varlıklarını Rus hükümetine devretti.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil üreticisi Renault ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandığı duyuruldu. Renault, ülkenin en büyük markası Lada ile Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'ın yüzde 68'ini NAMI adlı Rus endüstrisine devredecek. Anlaşmaya göre Renault, AvtoVAZ'daki hissesini 6 yıl içinde geri alma hakkına sahip olacak.

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