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Dünya

Renkli ve zengin mimariye sahip Hive'de '2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti' açılış etkinliği düzenlendi

Özbekistan'ın Hive şehrinde '2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti' açılış etkinliği düzenlendi.

AA5 Mart 2024 Salı 21:32 - Güncelleme:
Renkli ve zengin mimariye sahip Hive'de '2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti' açılış etkinliği düzenlendi
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından daha önce Hive kentinin "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle ilgili olarak Hive'nin tarihi İçan Kale külliyesinde etkinlik yapıldı.

Etkinliğe Özbekistan Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Cemşid Abdusalomov, İİT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, İİT İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, IRCICA Araştırma ve Yayınlar Daire Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Abdusalomov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Haziran 2022'de Azerbaycan'da düzenlenen İİT Turizm Bakanları 11. Toplantısı'nda, Hive'nin "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildiğini hatırlatarak, söz konusu açılışın bu çerçevede yapılan ilk etkinlik olduğunu belirtti.

Abdusalomov, Hive'ye söz konusu statünün verilmesinin, kentin uluslararası anlamda turizm merkezi olarak daha iyi tanınmasına katkıda bulunacağını, ayrıca ülkede iç turizmin de gelişmesine ve yeni altyapı tesislerinin inşa edilmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

Yıl boyunca Hive'de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Abdusalomov, ayrıca 17-19 Mayıs'ta Hive'de İİT Turizm Bakanları 12. Toplantısı'nın yapılacağını söyledi.

Sengendo da Hive'nin geçmişte önemli bir kültür ve bilim merkezi olduğunu anımsattı.

Zengin tarihi, renkli mimarisi ve kültürüyle Hive'nin, İslam medeniyetinde önemli yer tuttuğunu vurgulayan Sengendo, konuşmasının ardından kente "2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili sertifikayı Hive Belediye Başkanı Timur Davletov'a takdim etti.

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