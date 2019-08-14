Resmen alay ettiler: Hala kuramadı, dostu ülkeler ABD'den utanıyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Basra Körfezi'nde bir deniz koalisyonu kurma planlarını reddettiğini, Körfez ülkelerinin bölgesel güvenliği kendi başlarına koruyabildiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif ise, ABD'nin planladığı koalisyonu hala kuramadığına dikkat çekerek, 'Dostu olan ülkeler ABD'den utanıyor.' dedi.
- star.com.tr
Basra Körfezi'nde yaşanan gerilimle ilgili İran cephesinden önemli açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin koalisyon kurma planlarına karşı olduklarını belirterek, ''Körfez'de güvenliği sağlamak için yabancı güçlere gerek yok.'' dedi.
Ruhani, Körfez ülkelerinin bölgesel güvenliği sağlamak için “diyalog ve birliğe” bağlı kalmaları gerektiğini ve ABD’nin bölgedeki eylemlerinin bu milletlere faydası olmayacağını söyledi.
AB'Yİ TEHDİT ETTİ: ÜÇÜNCÜ ADIMI ATACAĞIZ
Ruhani AB ülkelerine 7 Temmuz'da vaatlerini yerine getimeleri için tanıdığı ikinci 60 günlük süreye ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.
Ruhani konunun muhatabı ülkelere "İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmaya devam edecek. 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız. Bunun ardından mantıklı, doğru ve dengeli bir sonuca ulaşabilmek için 60 günlük bir fırsat daha tanıyacağız" diye konuştu.
''DOSTU ÜLKELER ABD'DEN UTANIYOR''
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bölgede ABD önderliğinde kurulacak bir koalisyonu reddettiklerini söyledi. Zarif açıklamasında, ''ABD dünyada yalnız ve Körfez'de bir koalisyon oluşturamıyor. Dostu olan ülkeler, birlikte koalisyona girişmekten utanıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.
Zarif, ABD'yi Basra Körfezi'ndeki gerilimlerden sorumlu tutarak, İran'ın bölgenin emniyet ve güvenliğinden sorumlu olduğunu savundu.
Bölge dışı bir gücün bölgede güvensizliğe neden olacağını belirten Zarif, ''İran güvenliğini korumaktan çekinmeyecektir.'' dedi.
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