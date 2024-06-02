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Dünya

Resmen duyurdular: İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayacaklar!

Maldivler'de hükümet, İsrail vatandaşı kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı.

AA2 Haziran 2024 Pazar 20:46 - Güncelleme:
Resmen duyurdular: İsraillilerin ülkeye girişini yasaklayacaklar!
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Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENECEK

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

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