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Dünya

Resmen duyurdular: Türkiye'ye iade ettik

Aleyhinde birçok suçtan yakalama kararı bulunan ve organize suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ makamları tarafından Türkiye'ye iade edildi.

IHA30 Ağustos 2024 Cuma 08:34 - Güncelleme:
Resmen duyurdular: Türkiye'ye iade ettik
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Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, bir basın toplantısı düzenleyerek Türk vatandaşı Binali Camgöz'ün yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Camgöz'ün iadesine karar verilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Karadağlı bakan, bu hafta gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında Binali Camgöz'ün Karadağ için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunun görüşüldüğünü duyurdu. Karadağ polisinin Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic ise basına yaptığı açıklamada Camgöz'ün akşam yerel saatle 19.15'te uçakla Türkiye'ye gönderildiğini ve iade sürecinde yaklaşık 40 polis memurunun görev aldığını açıkladı.

İade sürecinde yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, "Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ'daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs" dedi.

Türkiye'de aralarında yaralama, yağma, işyerine zarar verme ve cinayetin de yer aldığı birçok suçtan aranan Binali Camgöz, yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçmış ve burada çıkardığı sahte kimlikle Balkanlara geçmişti. Türk İnterpol'ünün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Camgöz, 2022 yılı temmuz ayında Karadağ'da yakalanmıştı.

Türkiye'nin hapsedilmesini ve iadesini talep ettiği Camgöz'ün iadesi, Karadağ yargısı tarafından 2023 yılı nisan ayında onaylanmıştı.

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