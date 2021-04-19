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Dünya

Resmi makamlar açıkladı! Türkiye ilk 5'in içinde yer aldı

Ukrayna, bu yılın ilk 3 ayında en fazla ticareti Çin ile yaparken, Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 20:48
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Ukrayna Devlet Gümrük Servisi'ne göre, Ukrayna, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla ticaret hacmini 3,1 milyar dolar artırarak 28,8 milyar dolara çıkardı.

Ukrayna ile ticarette yüzde 15 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, yüzde 7,3 ile Polonya 2'nci, yüzde 6,7 ile Almanya 3'üncü, yüzde 6,3 ile Rusya 4'üncü ve yüzde 5,2 ile Türkiye 5'inci oldu.

İlk çeyrekte Ukrayna, 15,1 milyar dolarlık ürün ithal, 137 milyar dolarlık ürün de ihraç etti.

Ukrayna'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler 2,3 milyar dolarla Çin, 1,3 milyar dolarla Almanya ve 1,2 milyar dolarla Rusya oldu.

Ukrayna'nın en fazla ürün ihraç ettiği ülkeler ise 1,9 milyar dolarla Çin, 1 milyar dolarla Polonya ve 881 milyon dolarla Türkiye olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ihraç ettiği ürünler buğday ve demirli metaller, ithal ettiği ürünler ise mineral yakıtları, petrol ürünleri ve makine aksamları oldu.

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