Resmi olarak duyurdular: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde bir grup İsrail askerinin "anti-personel füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Kassam, saldırıda hedef alınan İsrail askerleri arasında çok sayıda ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.



Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada ise Refah kentinde Kassam Tugayları ile gerçekleştirilen ortak saldırıda İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Çatışmalarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Tel el-Hava Mahallesi'nin güneyinde konuşlanmış Siyonist düşmanın askerleri ve araçlarını çok sayıda Ebabil mermisi ve ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladık." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklamada yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.



