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Dünya

Reuters: Husiler Suudi Arabistan'da Aramco petrol tesislerini hedef aldı

Reuters: Husiler Suudi Arabistan'da Aramco petrol tesislerini hedef aldı

29.01.2020  16:19 - Güncelleme: 29.01.2020  16:21

Erzincan'daki Ahıska Türklerinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

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