star.com.tr 18.01.2020 13:17 - Güncelleme: 18.01.2020 15:23

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre, Somali'nin Başkenti Mogadişu'nun 30 km kuzeybatısındaki Afgoye'de Türk inşaat şirketi çalışanları bomba yüklü araçla hedef alındı.

Reuters'a konuşan polis memuru Nur Ali, "Hızla gelen bir araç Türk müteahhitlerin ve Somali polisinin öğle yemeğini yediği yere daldı. Yaralılarla ilgili konuşmak için henüz çok erken.' dedi.

Bölge esnafından Farah Abdullahi, de "Büyük bir patlama duyduk ve hemen ardından havaya yükselen bir duman bulutu gördük. Patlamadan önce, birkaç Türk mühendis ve Somali polisinin konvoyun oradaydı.' dedi.



6'SI TÜRK 15 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Koca, "Somali'deki saldırıda 6'sı Türk vatandaşı 15 kişi yaralandı." dedi.



Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 6 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Saldırının failleri ile ilgili resmi bir açıklama yapılamasa da yerel halk ve polis Eş-Şebab teröristlerinin Cuma günü geç saatlerde Afgoye'ye saldırmaya çalıştıklarını ve geri püskürtüldüklerini söyledi.



Eş-Şebab Somali'nin BM destekli hükümetini devirmek için yapılan birçok saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.



Türk müteahhit ve mühendisler, Somali'de alt yapı çalışmaları için bulunuyor.

Aralık ayının sonlarında Mogadişu'da en az 90 kişinin öldüğü bir saldırıda, 2 Türk vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Somali'deki kıtlıktan bu yana Türkiye, ülkenin en önemli yardım kaynağı ve destekçisi.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN, SOMALİ’DE YAŞANAN SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Somali’de yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Somali’de müteahhitlik şantiyesine gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı. Ticaret Bakanı Pekcan, “Somali’de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, SOMALİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki terör saldırısını kınadı.

MSB'nin Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZİ ASLA YILDIRAMAZ

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Somali’deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz. Somalili kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.