Reuters: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama sesi duyuldu

Reuters haber ajansının son dakika olarak aktardığına göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, patlama yerinden yükselen duman bulutları çevreyi kapladı.

Patlamaya neyin neden olduğu ise henüz belli değil.