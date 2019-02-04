Reuters: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama sesi duyuldu
Reuters haber ajansının son dakika olarak aktardığına göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.
- star.com.tr
Reuters haber ajansının son dakika olarak aktardığına göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre, patlama yerinden yükselen duman bulutları çevreyi kapladı.
Patlamaya neyin neden olduğu ise henüz belli değil.
BREAKING: Heavy explosion reported in Mogadishu. A resident says explosion occurred in the area around Mogadishu shopping Mall, near the local municipality HQs. pic.twitter.com/cXAsfbmXJg— Harun Maruf (@HarunMaruf) 4 Şubat 2019
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