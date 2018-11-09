Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3 intihar saldırısı meydana geldi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da peş peşe üç intihar saldırısı meydana geldi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama ve silah sesleri duyuldu.
Üst üste iki güçlü patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre iki patlama arasında silah sesleri duyuldu.
Reuters haber ajansının aktardığına göre Mogadişu'da peş peşe 3 intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.
BREAKING: Two heavy consecutive explosions reported in Mogadishu. Witnesses say it’s in the area of K-4 junction. (Witness photo of the first explosion just few minutes ago) pic.twitter.com/d7VbpJ99O7— Harun Maruf (@HarunMaruf) 9 Kasım 2018
VIDEO: Smoke rises over Mogadishu, Somalia after two explosions hit the city - @AbdulBillowAli pic.twitter.com/GTsIlIEB0T— Conflict News (@Conflicts) November 9, 2018
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