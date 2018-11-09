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Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3 intihar saldırısı meydana geldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da peş peşe üç intihar saldırısı meydana geldi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama ve silah sesleri duyuldu.

Üst üste iki güçlü patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre iki patlama arasında silah sesleri duyuldu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Mogadişu'da peş peşe 3 intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

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