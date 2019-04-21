Sri Lanka'da 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

Resmi Daily News gazetesi, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ile üç otelde meydana gelen patlamalarda 129 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka basını ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceğini yazdı.