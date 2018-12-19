Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer: Washington Suriye'den çekilmeyi düşünüyor

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ABD'nin Suriye'deki tüm askeri varlıklarını çekmeyi düşündüklerini söyledi. ABD'li yetkililere göre ise çekilmenin nedeni Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin sonuna gelinmiş olması.

WSJ: ANİ BİR KARARLA ÇIKIYORLAR

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililerin açıklamasını duyurmasının ardından Amerikan Wall Street Journal Gazetesi söz konusu kararın ani bir şekilde alındığını yazdı.

WSJ'a göre ABD'li yetkililer kuzey Suriye'deki ortaklarına çekilmeye başladıklarını iletmeye de başladı.

ABD'li yetkililerin bu açıklamasının Başkan Erdoğan'ın Fıratın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

CNN: ÇEKİLME EMRİNİ TRUMP VERDİ

CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: Çekilme kararını Trump verdi. Tam ve hızlı bir geri çekilme planı için çalışmalar devam ediyor.

WP: ÇEKİLME KARARI SALI GÜNÜ ALINDI

Washington Post gazetesi ise çekilme kararının Salı günü alındığını açıklayarak, çekilme işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleşmesi beklendiğini yazdı.

TRUMP: DEAŞ'I YENDİK

ABD basınında çıkan haberlerin ardından, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump, "DEAŞ'ı yendik. Suriye'de bulunmamızın tek amacı buydu" ifadesini kullandı.

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