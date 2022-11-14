İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'den dün saat 16.20 sıralarında terörist kadın tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

BULGULAR PKK/YPG'Yİ İŞARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada elde edilen bulguların PKK/PYD'yi işaret ettiğini belirterek "Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz" dedi.

Saldırı dünya basınında geniş yankı bulurken ABD merkezli New York Times gazetesi ve İngiltere merkezli Reuters haber ajansı saldırıyı terör saldırısı olarak görmedi.

PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİLER

Reuters, terör örgütünün sözcülüğünü yaparak saldırıyı PKK'nın düzenlemediğini iddia etti. Reuters ilgili haberinde PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmekten kaçınırak eli kanlı örgütten, "Kürt militan grup" olarak bahsetti.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın PKK terör örgütünden "Kürt militan grup" olarak söz ötmesine tepki gösterdi. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?" ifadelerini kullandı.