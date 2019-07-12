Ricardo Quaresma, Vietnam'a teklif edildi

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olsa da siyah beyazlı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Ricardo Quaresma için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Quaresma'nın temsilcisi olduğunu belirten İspanyol Oscar Soler Sola, Vietnam Ligi ekiplerinden Ha Noi ile iletişime geçerek Portekizli futbolcuyu önerdi.

''TRANSFER SEZONU KAPALI, ŞİMDİ ALAMAYIZ''

Soler Sola, Vietnam takımına ''Quaresma'nın bir yıl daha sözleşmesi var ama siz futbolcuyla ilgilenirseniz kendisini Beşiktaş'tan bonservissiz alabilirsiniz.'' şeklinde konuşurken Ha Noi takımından cevap gecikmedi.

Ha Noi takımından yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun kendilerine önerildiği doğrulanırken, "Quaresma'nın temsilcisi bizimle temasa geçti ve futbolcuyu önerdi. Ancak Vietnam'da transfer sezonu kapalı. Bu yüzden bir transfer yapamayız. İki taraf isterse önümüzdeki sezon için temasa geçebiliriz" cevabı geldi. (Sporx)