25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6843
  • 6,4023
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ricardo Quaresma, Vietnam'a teklif edildi

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma, sürpriz bir şekilde Vietnam'a teklif edildi. Vietnam'dan transfer cevabı ise gecikmedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olsa da siyah beyazlı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Ricardo Quaresma için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
 
Quaresma'nın temsilcisi olduğunu belirten İspanyol Oscar Soler Sola, Vietnam Ligi ekiplerinden Ha Noi ile iletişime geçerek Portekizli futbolcuyu önerdi.
 
''TRANSFER SEZONU KAPALI, ŞİMDİ ALAMAYIZ''
 
Soler Sola, Vietnam takımına ''Quaresma'nın bir yıl daha sözleşmesi var ama siz futbolcuyla ilgilenirseniz kendisini Beşiktaş'tan bonservissiz alabilirsiniz.'' şeklinde konuşurken Ha Noi takımından cevap gecikmedi.
 
Ha Noi takımından yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun kendilerine önerildiği doğrulanırken, "Quaresma'nın temsilcisi bizimle temasa geçti ve futbolcuyu önerdi. Ancak Vietnam'da transfer sezonu kapalı. Bu yüzden bir transfer yapamayız. İki taraf isterse önümüzdeki sezon için temasa geçebiliriz" cevabı geldi.  (Sporx)

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Sudan'da yeni darbe girişimi iddiası

Sudan'da yeni darbe girişimi iddiası

Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı

Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Twitter'a ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

Twitter'a ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

Rusya için sert sözler

Rusya için sert sözler

TBMM'den geçti... Turizmi hedeflerine uçuracak

TBMM'den geçti... Turizmi hedeflerine uçuracak

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA