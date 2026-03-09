İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
Dünya

Rihanna'nın evine kurşun yağdı

ABD'de Rihanna'ya ait eve ateş açıldığı öğrenildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken zanlının, evin yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
Rihanna'nın evine kurşun yağdı
ABONE OL

NBC News'in haberine göre, emniyet yetkilileri, Rihanna'nın, Beverly Hills bölgesindeki evine öğle saatlerinde ateş açıldığını açıkladı.

Mermilerin, konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydeden yetkililer, ünlü şarkıcının olay sırasında evinde olduğunu ve saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.

Yetkililer, aracıyla gelerek ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlının, yaklaşık 12 kilometre uzakta gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Şüpheli kadının kimliği henüz açıklanmadı.

  • Rihanna ev saldırısı
  • gözaltına alınma
  • can kaybı

