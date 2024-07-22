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Dünya

Rıjenkov, Pyongyang'ı ziyaret edecek! Kuzey Kore-Belarus-Rusya ortaklığı kapıda mı?

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov'un, 23-26 Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği açıklanırken, Kuzey Kore-Belarus-Rusya ortaklığının kurulabileceği ifade edildi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:51 - Güncelleme:
Rıjenkov, Pyongyang'ı ziyaret edecek! Kuzey Kore-Belarus-Rusya ortaklığı kapıda mı?
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine 23 Temmuz'da bu ülkeye 3 günlük ziyaret gerçekleştirmesi planlanan Rıjenkov, Belarus'un Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Rıjenkov'un Kuzey Kore'deki programı hakkında detaylı bilgi verilmezken, Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile görüşmesi bekleniyor.

ÜÇLÜ BİR ORTAKLI MI KURULACAK?

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Kore hükümetine bağlı Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü eski Başkanı Koh Yu-hwan, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan savunma paktına ve Belarus'un Rusya ile yakınlığına işaret etti.

Koh, ziyarette Kuzey Kore-Belarus-Rusya ortaklığının kurulmasına odaklanılacağını iddia etti.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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