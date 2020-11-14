14 Kasım 2020 Cumartesi 09:16 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:18

Terör örgütü PKK’ya üye olmaktan her yerde aranan M.K., 10 Kasım’da yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan 120 bin liraya yaptırdığı sahte pasaportla alana giren PKK’lı, oldukça rahat hareketler sergileyince havalimanı risk analiz ekiplerinin dikkatini çekti.

ALMANYA’YA GİDECEKTİ

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yurt dışı yasağı konulan 23 yaşındaki M.K. pasaporttaki fotoğraf ile eşleşebilmek için saçını düzeltti, başını sağa sola döndürerek poz verdi. Ancak foyasını ortaya çıkaran parmak izi oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Risk analiz ekiplerinin dikkatiyle yapılan kontrolde M.K.’nın parmak izinden pasaportunun ve kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen teröristin önce Brezilya’ya, ardından İspanya’ya en son da Almanya’ya gideceği belirlendi.