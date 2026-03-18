  • Riyad'da gündem Orta Doğu güvenliği... Türkiye'yi Bakan Fidan temsil edecek
Dünya

Riyad'da gündem Orta Doğu güvenliği... Türkiye'yi Bakan Fidan temsil edecek

Suudi Arabistan, 'bölgenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını' ele alacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapacağını açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 09:32
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden bir grup dışişleri bakanının, başkent Riyad'da toplanacağı belirtildi.

Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, toplantıya katılım sağlayacak ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.

BAKAN FİDAN RİYAD'A GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bölgedeki son gelişmelerin ele alınması amacıyla bugün Riyad'da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi.

