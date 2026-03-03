Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği 2 insansız hava aracının hedefi olmuştur. Saldırı sonucunda sınırlı bir yangın çıkmış ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir" denildi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran'daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliği'ne gelmekten kaçınması tavsiye edildi.

ABD Riyad Büyükelçiliği'nin bölgesel durumu izlemeye devam ettiği vurgulandı. Suudi Arabistan basını ise, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen saldırının ardından kentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiğini bildirdi.

Sosyal medyada saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

TRUMP'TAN İRAN'IN SALDIRILARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: YANITIMIZI YAKINDA ÖĞRENECEKSİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından "News Nation" isimli haber sitesine açıklamalarda bulundu. Büyükelçilik saldırısı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılar için İran'a misilleme yapacaklarını belirten Trump, bunun ne olacağı konusunda ise "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. İran'a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Trump, "Onlara muazzam bir zarar veriyoruz" dedi. İran'daki hedeflerine ulaşmalarına az bir zaman kaldığını söyleyen Trump, "Çok şey biliyorum ve başarıldığında kesinlikle haberim olacak. Çok yaklaştık. Çok fazla zarar veriyoruz, onları çok geriye götürüyoruz" dedi.

"OPERASYON PLANLANANDAN DAHA HIZLI GİDİYOR"

Trump, İran'ın nükleer kapasitesine ve füzelerine verilen zarara atıfta bulunarak ABD operasyonunun "planlanandan daha hızlı" gittiğini söyledi. İran'ın şu anda kimin kontrolünde olduğu sorusuna "Çok yakında öğreneceksiniz" yanıtını veren Trump, ABD tesislerine veya Amerikan topraklarına yönelik saldırılar konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda ise "Hayır. İnsanlar beğensin ya da beğenmesin, bu savaşın bir parçası, durum böyle" değerlendirmesinde bulundu.