Riyad'daki dron saldırısına ilişkin çarpıcı iddia: CIA ofisi vuruldu

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad'daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu.

Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Söz konusu kaynaklar ise büyükelçilik kompleksinde bulunan CIA ofisinin vurulduğunu ancak herhangi bir CIA görevlisinin yaralandığına ilişkin bir emare olmadığını belirtti.

Diğer yandan Washington Post, saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının iç yazışmalarına da atıf yaptı.

Yazışmalarda, saldırının büyükelçiliğin çatısının bir kısmını "çökerttiği", binanın içinin dumanla kaplandığı, "yapısal hasar" meydana geldiği ve personelin "binadaki sığınaklarda korunduğu" ifade edildi.