''Riyad'daki Rusya-ABD istişareleri ikili ilişkiler için olumlu''

Geçen hafta telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Rus ve Amerikan heyetleri Riyad'da görüşmeler yaptı.

İki ülke, bu istişarelerde diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmasındaki engellerin ortadan kaldırılması, büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sürecin başlatılması konusunda anlaştı.

Rus uzmanlar, görüşmelerin sonuçlarını, Ukrayna meselesinin çözülmesi ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

- "RUSYA İLE ABD DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımında değişikliklerin yaşandığını ve bunun dünya siyasetini etkileyebileceğini söyledi.

Rusya ile ABD arasındaki istişarelerin her iki taraf için olumlu bir adım olduğunu belirten Solonnikov, "İkili ilişkilerin iyileştirilmesi süreci ivme kazanıyor. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler yeniden inşa ediliyor. Bu önemli bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

İstişarelerde Ukrayna krizinin de ele alındığını anımsatan Solonnikov, bu krizin hemen çözülmesinin "zor" olduğunun altını çizerek "Rusya ile ABD'nin bu konuda ortak noktaya vardığı söylenemez. Şimdilik iki ülkenin yaklaşımı birbirinden uzak. Ukrayna konusunda müzakereler başlarsa, iyi olacak. Ancak müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına dair garanti yok." ifadelerini kullandı.

Solonnikov, Trump'ın Ukrayna'da devlet başkanı seçimi yapılması gerektiği yönünde mesaj verdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Trump, ülkesindeki iç sorunlarla uğraşıyor. Ukrayna'ya verilen ve çalınan paraların hesabını sormaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise eski ABD yönetiminin ürünü. Zelenskiy, Trump ile işbirliğine açık olursa bu konuda faydalı olabilir. Aksi takdirde Zelenskiy, paraların çalınması sebebiyle hapse atılabilir. Bunun örnekleri var. Bu sebeple, Trump'ın seçimlerle ilgili teklifi mantıklı."

Avrupa'dan barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrini değerlendiren Solonnikov, "Bu, Rusya ve ABD'nin henüz ortak anlayışa varamadığı bir konu. Bu sorun varken, müzakere sürecinde sonuç elde edilemez." dedi.

- "HER İKİ TARAF İLİŞKİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNDEN YANA"

Rusya'daki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova, Biden döneminde iki ülke arasında müzakerelerin mümkün olmadığını ancak Trump'ın iktidara gelmesiyle Washington'un Rusya'ya yönelik söylemini değiştirdiğini dile getirdi.

Riyad'daki görüşmeleri değerlendiren Grevtsova, "İstişare sürecinin başlaması olumlu. Her iki taraf da pozisyonlarını ve görüşlerini birbiriyle paylaşabildi, birbirini duymaya ve anlamaya çalıştı. ABD ve Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu görüyoruz. Elbette, her tarafın yaklaşımı var ve tek bir görüşmede uzlaşıya varılması mümkün değil ancak uzlaşıya varmak için adımlar atılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Grevtsova, Rusya ile ABD'nin diplomatik ilişkileri başlatma konusunda mutabık kaldığına dikkati çekerek "Bu, her iki tarafın ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olduğunu gösteriyor. Bu, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için büyük bir adım." dedi.

Ukrayna tarafının söz konusu istişarelere katılmadığına işaret eden Grevtsova, savaşın Rusya ve Ukrayna arasında değil, Batı ile Rusya arasında olduğunu belirterek "Bu nedenle müzakerelerin ABD başta olmak üzere Batı ve Rusya arasında yapılması gerekiyor. Ancak bu ülkeler ortak karara varabilir." diye konuştu.

Grevtsova, Trump'ın Ukrayna'da devlet başkanı seçimi yapılması gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Trump, Rusya'nın barıştan yana olduğunu, Ukrayna'nın ise savaşa devam etmek istediğini anlıyor. Zelenskiy, iktidarda kalmak istiyor ve bunun için savaşın devam etmesi gerektiğini biliyor. Bu nedenle Zelenskiy ile müzakere edilmesinin anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin görevinin sona erdiğini savunan Grevtsova, bu sebeple Moskova'nın Kiev ile barış anlaşmasının imzalanmasına temkinli yaklaştığına işaret ederek "Zelenskiy, hukuki açıdan önemini yitirdi. Zelenskiy, görev süresinin sona ermesinin ardından seçim düzenlemedi. Dolayısıyla başka birinin Ukrayna'da iktidara gelmesini ardından Zelenskiy'nin imzalayacağı belge geçersiz olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Grevtsova, Trump'ın, "Avrupa'nın, Ukrayna'ya barış gücü göndermesine karşı çıkmadıkları ancak Amerikan askerlerinin gönderilmeyeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise bunun, ABD'nin Ukrayna meselesinin devam etmesini ve savaşta artık yer almak istemediğini gösterdiğini söyledi.