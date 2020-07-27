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Dünya

Robert O'Brein Kovid-19'a yakalandı

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:23
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