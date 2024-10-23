Çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli getirilen video oyun platformu Roblox, Türkiye'de bir ofis açmayı planladıklarını duyurdu.

Roblox'tan yapılan açıklamada "Öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantı için bir platform" sağlayarak toplumda olumlu bir rol oynayabilecekleri ifade edildi. Açıklamada "Platforma erişimin tekrar sağlanması halinde Türkiye'de bir ofis açmayı ve ek yerel dil moderatörleri de dahil özel bir ekip kurmayı planlıyoruz. Türkiye'deki yasalara ve düzenlemelere saygı duyuyoruz" denildi.

Ağustos ayında çocukların ve aile yapısının korunması adına sapkın içeriklere yer veren Roblox oyununa BTK kararıyla erişim engeli getirilmişti.

ÇOCUKLARI ALET ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde bir kesim, istismar içerikleri barındıran Roblox'un yeniden açılması için çocukların ellerine pankartları tutuşturdu.

19-20 yaşlarındaki gençlerin yanı sıra bir kesim yapının ağına çocuklar da düşüyor. Sosyal medyaya düşen bir videoda 6 ila 13 yaşları arasındaki çocukların ellerinde pankartlarla "Roblox geri gelsin" sloganları attığı görüldü.

KISA SÜREDE BÜYÜK TEPKİ

Kısa sürede gündem olan görüntüler "Kimse çocukları alet edemez, bunun hesabı sorulmalı" şeklinde tepkiyle karşılanmıştı.

İşte o tepkilerden bazıları;

- "Ana sermayeleri Manukyan'ın olunca helal haram günah iyi kötü fark etmez çocuğu da alet eder. Kendisi zaten haramzade... Hep okuruz böylelerine çocuk teslim edilmez. Devlet bu çocukları hemen korumaya alınmalı..."

- "Bunlar yarın kalkıp taciz tecavüzden cinayetten yakınacaklar Allah akıl fikir versin."

- "Katıksız ahmak bunlar"

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Simülasyon, oyun ve medya üzerine

Çocukları alet ettiler!