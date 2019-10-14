RoboCop suçla ilk mücadelesinde başarısız oldu

Parkta çıkan kavgada RoboCop’un müdahale etmesi gerekirken hiç bir şey yapmadığı belirtildi. Cogo Guebara isimli bir tanık kavgayı gördü ve derhal yardım için üzerinde “POLİS” yazan robota yaklaştı. Kadın robotun üzerindeki acil yardım düğmesine basarken robotun yardım için polisleri arayacağını düşünüyordu. Bunun yerine robot kadına kenara çekilmesini söyledi. Guebara, “Düğmeye basmaya devam ettim ama o ‘yoldan çekil’ dedi” diye aktardı.