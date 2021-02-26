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Dünya

Rockefeller ailesi geri istedi! 36 yıldır asılı olduğu duvardan kaldırıldı

Picasso'nun savaş karşıtı eseri 'Guernica'nın duvar halısı versiyonu Rockefeller ailesinin geri istemesi üzerine BMGK'nin girişindeki duvardan kaldırıldı.

AA26 Şubat 2021 Cuma 06:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 06:56
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Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) girişindeki 36 yıldır asılı olduğu duvardan kaldırıldı.

Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen tabloyu geri istedi.

Bunun üzerine Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eserinin duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki asılı olduğu yerden indirildi.

Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş adamı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.

''Guernica''nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

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