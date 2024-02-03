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Dünya

Rocky filminin Apollo'su Carl Weathers hayatını kaybetti

Rocky film serisinde başrollerden biri olan Apollo Creed'i canlandıran ünlü ABD'li aktör Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti.

DHA3 Şubat 2024 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Rocky filminin Apollo'su Carl Weathers hayatını kaybetti
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ABD'de başlayan 50 yıllık Hollywood kariyerinin en önemli rolünü Rocky filmleri serisinde Sylvester Stallone'ye karşı Apollo Creed karakteriyle canlandıran ve film hayranlarının dünya çapında sevgisini kazanan Carl Weathers, 1 Şubat günü uykusunda hayata veda etti. Sylvester Stallone, Weathers'ın anısına paylaştığı videosunda "Carl Weathers hayatımın, başarımın, onunla ilgili her şeyin ayrılmaz bir parçasıydı. Ona inanılmaz değer veriyorum ve onu tebrik ediyorum çünkü o odaya girdiğinde ve onu ilk kez gördüğümde, büyüklüğü gördüm ama ne kadar muhteşem olduğunu fark etmemiştim.

Rocky'yle yaptıklarımızı onsuz asla başaramazdım. Kesinlikle harikaydı. Sesi, boyu, gücü, atletik yeteneği ama daha da önemlisi kalbi, ruhu. Korkunç bir kayıp. Ve burada bu tablonun önünde duruyorum çünkü bu muhtemelen ringde birlikte olduğumuz son andı ve bunu asla unutmayacağım. O sihirdi. Ve onun hayatının bir parçası olduğum için çok şanslıydım. Apollo, yumruklamaya devam et" dedi.

Predator filminde Carl Weathers ile rol alan Arnold Schwarzenegger ise aktörün ardından "Carl Weathers her zaman bir efsane olarak kalacak. Olağanüstü bir atlet, harika bir oyuncu ve harika bir insan. O olmadan Predator'ı yapamazdık. Ve kesinlikle bunu yaparken bu kadar harika vakit geçiremezdik" dedi. ABD'nin New Orleans kentinde 1948 yılında doğan Carl Weathers, üniversitede spor kariyerinin yanı sıra tiyatro eğitimi aldı.

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