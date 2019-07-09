Sansasyonel açıklamalarıyla gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD Filipinler'in Çin'le savaşmasını istiyorsa ilk atışı kendi ordusuna yaptırması gerektiğini söyledi.

Duterte Cuma günü Leyte kentinde yaptığı açıklamda, ''ABD bizi sürekli zorlayıp dolduruşa getiriyor. Bizi yem yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

''BELA MI İSTİYORSUN?...''

ABD'nin Çin'in hakimiyet iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'nde savaş uçakları ve savaş gemilerini getirdiğini belirten Duterte, ''Hadi Güney Çin Denizi'ne gönderdiğiniz uçak ve gemilerinizle ilk atışı yapın, biz hemen arkanızda, buradayız. Bela mı istiyorsun? Tamam hadi yapalım.'' dedi.

Çin'in tartışmalı Spratly adaları yakınında yapay adacıklar inşa etmesine ve ABD'nin seyirci kalmasına tepki gösteren Duterte, Yedinci Filo'nun Japonya'ya konuşlandırıldığını hatırlattı.

Geçtiğimiz ay Çinli bir gemi Filipinli bir balıkçı teknesine çarparak batırmıştı. Mürettebat çarpıp kaçan Çin gemisinden sonra, Vietnamlı bir gemi tarafından kurtarıldı.

Durumu 'küçük bir kaza' diye nitelendiren Duterte, Cuma günü yaptığı açıklamada, ''Çin'le gireceğimiz bir savaşı asla kazanamayız'' dedi.