İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1657
  • EURO
    50,3927
  • ALTIN
    6381.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rodriguez'den Wikipedia'ya karikatür tepkisi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Wikipedia'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesinin 'başkan vekili' olarak gösterdiği yönündeki iddialara tepki göstererek, 'Venezuela'yı yöneten bir hükümet var.' dedi.

AA13 Ocak 2026 Salı 06:58 - Güncelleme:
Rodriguez'den Wikipedia'ya karikatür tepkisi
ABONE OL

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Rodriguez, Wikipedia'da Venezuela'yı hedef alan karikatürlere tepki gösterdi.

Rodriguez, isim vermeden Trump'ı da eleştirerek, "Buradan Venezuela'nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela'da kimin yönettiğine dair Wikipedia'da bazı karikatürler gördüm. Venezuela'yı yöneten bir hükümet var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'nın haklarını koruyacaklarını vurgulayan Rodriguez, ülkesine saygı duyulmasını istedi.

Bu arada, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve İsviçre'den diplomatik temsilcilerle bir araya geldiğini açıkladı.

Gil, AB ile Venezuela arasında karşılıklı saygıya dayalı yeni bir gündem belirlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkelerimizde yaşamın her alanında diyalog, yapılanma ve işbirliğinin son derece önemli bir aşamasının bugün başladığına ve bunun halkımıza kesinlikle fayda sağlayacağına inanıyorum. Bolivarcı Hükümet'in, dünyanın tüm halklarıyla el ele ve diplomatik ilkeler çerçevesinde çalışma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyoruz."

Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini "Venezuela'nın başkan vekili" şeklinde tanımlamıştı.

- RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.