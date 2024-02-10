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Dünya

Roketler ateşlendi! Hizbullah: İsrail'e ait kışlayı hedef aldık

Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait kışlayı onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığını duyurdu.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 00:13 - Güncelleme:
Roketler ateşlendi! Hizbullah: İsrail'e ait kışlayı hedef aldık
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Golan'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hizbullah unsurlarının Golan'da İsrail ordusuna ait "Kila" kışlasını onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait kışlanın "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların cesur ve onurlu direnişine destek amacıyla vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Suriye sınırındaki Golan Tepeleri bölgesine doğru onlarca roket atışı gözlemlendiği, hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketlerin çoğunu durdurmayı başardığı ve herhangi bir kayıp olmadığı ifade edildi.

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