Roma'da Gazze gündemi... İtalya ve Filistin dışişleri bakanları bir araya geldi

Tajani ve Ağabekyan, başkent Roma'da Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerinin ardından farklı zamanlarda tedavi için İtalya'ya getirilen ve Roma'daki üç hastanede tedavi gören Filistinli çocukları ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

İki bakan, ziyaretlerinin son durağı olan Gemelli Hastanesi'nin çıkışında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan konuk Bakan Ağabekyan, İtalya'da hasta kabul edilmesini, gıda yardımı gönderilmesini, Filistinli öğrencilere burslar vermesini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Tajani ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu ele aldıklarını dile getiren Ağabekyan, "Her iki taraftan da bu saldırganlığın sona ermesi, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve yakın gelecekte bir barış yoluna girilmesi yönünde net çağrılar var." dedi.

Gazze'de sahadaki durum karşısında, ihtiyaçların tek bir kuruluş tarafından karşılanamayacak boyutta olduğuna dikkati çektiklerini aktaran Filistinli Bakan, "Bu nedenle her ülkenin yapabileceği en küçük katkı dahi çok değerli. İki devletli çözüme dair teyitler duydum ve bunun gelecekte ileriye gidiş için uygulanabilir bir çözüm olduğunu gördüm. Ayrıca, Filistin yönetiminin Gazze'de savaş sonrası dönemde ve yakın gelecekte oynayacağı role dair de teyit aldım." ifadelerini kullandı.

Bir ilerleme kaydetmek için siyasi sürece ihtiyaç olduğunu ve buna odaklandıklarını anlatan Ağabekyan, "İtalya'nın ve diğer ülkelerin sunduğu insani yardımlar çok önemli olsa da en önemlisi bir siyasi süreçtir. İnsani yardım ve tüm ihtiyaçlar, siyasi bir yolda eylemsizliğin ve çözümsüzlüğün bir sonucudur. Dolayısıyla siyasi süreç çok önemli ancak Gazze'deki acil durum nedeniyle insani yardım da bugün son derece hayati. Bununla birlikte sahada atılacak somut adımları da görmemiz gerekiyor çünkü sadece sahadaki adımlar bizi iki devletli çözüme yaklaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağabekyan, gözlerinin New York Konferansı'nda olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"New York Konferansı'nın ay sonunda yapılması bekleniyor ve bu konferansta dünya ülkeleri geçen ay yayımlanan New York Bildirgesi doğrultusunda Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek verecek. Filistin devletinin tanınmasını da konuştuk ve çok net bir şekilde ifade ettim ki bu tanıma sembolik değildir. Filistin devletinin tanınması bize geleceğe dair bir umut veriyor. Bu, uzun zamandır aşındırılmakta olan iki devletli çözümü koruduğunuzu gösteriyor ve tek çözümün, İsrail devleti ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacak bir Filistin devletinin tanınması olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor."

"İKİ HALK, İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜNDEN YANAYIZ"

Bakan Tajani de "İki halk, iki devlet çözümünden yanayız. Filistin yönetimine güveniyoruz çünkü onları tek muhatabımız olarak tanıyoruz ve Filistin'in geleceğinin Hamassız bir gelecek olması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra gelecekte, Filistin yönetiminin yeni devletin inşasında başrol üstlenmesi, bu devletin İsrail'i tanıması ve İsrail tarafından da tanınması gerekmektedir." diye konuştu.

Tajani, Ağabekyan'a İtalya'nın derhal ateşkesten yana olduğunu söylediğini aktararak, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusundaki taahhüdü yineledim. Ayrıca Gazze'ye yönelik yeni bir saldırıya karşı olduğumuzu ve Batı Şeria'daki köylere yönelik saldırıları kınadığımızı bir kez daha vurguladım." dedi.

İtalyan bakan, ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etme kararını da gözden geçirmesini umduklarını dile getirdi.

Tajani, İtalya'da daha fazla Filistinli çocuğu ve öğrenciyi ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

"BİR PLAN YAPMADAN ÖNCE FİLİSTİNLİLERİN NE İSTEDİĞİNİ DİNLEMELİYİZ"

ABD'nin Gazze için hazırladığı plana ilişkin düşünceleri sorulan Tajani, "Bir plan yapmadan önce Filistinlilerin ne istediğini dinlemeliyiz. Onlara yardımcı olmak için yapılabilecek her şey yapılsın ancak Filistinlilerin kaçışını kolaylaştırmamamız gerektiğine inanıyorum. Bir devletin var olabilmesi için bir halkın da olması gerekir. Gazze'yi Batı Şeria ile yeniden birleştirmeli ve Filistin halkı bir devlete sahip olmalıdır. Bu devlet, İsrail'i tanımalı ve İsrail de onu bir tehdit olarak görmemelidir." yanıtını verdi.

İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından "terörist" gibi muamele göreceğine dair haberlerin basına düştüğü hatırlatılan Tajani, şu ifadeleri kullandı:

"(Küresel Sumud Filosu) Terörist olduklarına inanmıyorum. Bazı girişimler uygunsuz olabilir ama aksi kanıtlanmadıkça onların terörist olduğunu sanmıyorum. İsrail'in kendi yasalarına saygı gösterilmesini sağlama hakkı vardır ancak onların terörist olduğunu söylemek bana göre doğru değil. Tabii eğer gemide gerçekten terörist olarak bilinen biri varsa o ayrı. Benim görüşüme göre terörist değiller. Her zaman gerçeği söylemeli ve uygun ifadeler kullanmak gerekir."

