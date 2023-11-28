Roma'da katledilen Filistinli çocuklar anıldı: Büyükelçi Odeh İsrail'e ateş püskürdü

İtalya'da yaşayan Filistinliler, sivil toplum kuruluşları ve bazı işçi sendikalarının desteğiyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden binlerce Filistinli çocuğu anmak için Roma'nın Esquilino Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte açıklamada bulunan Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh, "Gazze'de 45 günde öldürülen çocukların sayısı, Ukrayna'da 20 ayda öldürülen çocuklardan 10-11 kat daha fazla. Bunu düşünebiliyor musunuz?" dedi.

Meydandaki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nın önündeki basamaklara, Gazze'de hayatını kaybeden 6 binden fazla çocuk anısına, öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu temsili mezar taşı levhası konuldu.

Etkinlikte Filistinli çocuklar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikteki konuşmalarda, daimi ateşkes çağrısı yapıldı. Konuşmalarda ayrıca, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiği, Filistinlilerin topraklarından vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Ülkenin en büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini etkinlikte yaptığı konuşmada, "İki halk iki devlet temelindeki çözümün gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olarak düşünmeye devam ediyoruz. Bugün hem İsrailli rehinelerin hem de Filistinli kayıpların ailelerine yakınlığımızı ve dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Sivil mağdurlar ve özellikle de çocukların, hiçbir ayrım olmaksızın korunması ve savunulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh, gazetecilere, topraklarından ve haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Savaşlarda ölen çocukları kıyaslanmaktan hoşnut olmadığını dile getiren Odeh, "Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla. Gazze'de 45 günde öldürülen çocukların sayısı, Ukrayna'da 20 ayda öldürülen çocuklardan 10-11 kat daha fazla. Bunu düşünebiliyor musunuz?" diye konuştu.

Etkinliğe katılan İtalyan Antonella, "Bugün Filistinli çocukların başına gelenler için buradayız. Bu yaşananlar anlatılamaz, inkar edilemez şeyler. Hangi savaş olursa olsun ne yazık ki kayıplar oluyor. Biz bütün savaşlara karşıyız. Bu hadisede de tüm Filistin halkının başına gelenler kabul edilemezdir. Aynı şekilde 7 Ekim'deki saldırılar da öyle kabul edilemezdir, bunu belirtmek önemli ama İsrail Hükümeti'nin misillemesi açıklanabilir değildir." dedi.

Filistin asıllı İtalyan öğrenci Adam da insanlara seslerini duyurmaları gerektiğini, bu nedenle bugün bu meydanda olduklarını dile getirdi.

Adam, geçici ateşkesin ardından ölüm ve yıkımların yeniden başlama riski olduğuna işaret ederek, "Araya değil, süresiz bir ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.