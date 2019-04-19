Romanya Dışişleri Bakanı Melescanu: Türkiye AB'nin kilit partneri

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu tür üçlü görüşmelerin önemine işaret eden Melescanu, toplantıda NATO'nun 70. yıl dönümü vesilesiyle Washington'da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan kararların uygulanması konusunu ele aldıklarını söyledi.

Melescanu, NATO toplantısında Karadeniz'i ilgilendiren kararlar alındığını hatırlatarak, Romanya'nın bu sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

"Güvenlik açısından ülkelerimiz aynı sorunlarla karşı karşıya." diyen Melescanu, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerin NATO'ya üye olması gerektiğinin altını çizdi. Melescanu, "Hiçbir şekilde Kırım'ın yasa dışı ve gayrı meşru ilhakını tanımadığımızı da söylüyoruz." ifadesini kullandı.

- "NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKALARINA DESTEK VERİYORUZ"

Melescanu, toplantı kapsamında Donbas, Abhazya ve Güney Osetya gibi bölgelerdeki son durumu da ele aldıklarını belirterek, "Bu tartışmalarımızda Ukrayna'nın, Moldova'nın ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve birliğinin öneminin altını çizdik." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Karadeniz'deki politikalarını da masaya yatırdıklarını aktaran Melescanu, NATO'nun caydırma ve savunma şeklinde iki kulvarlı politikasını sürdürmesi ve aynı zamanda şeffaflık ve mütekabiliyet ilkesinin dikkate alınarak Rusya ile siyasi diyalog yolunun açılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Melescanu, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarının önemine işaret ederek, "NATO'nun açık kapı politikalarına destek veriyoruz. Bu hedefin yerine getirilmesi için Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımını memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

NATO'nun terör örgütü DEAŞ'ın engellenmesi ve her türlü terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarına destek verdiklerini söyleyen Melescanu, AB Dönem Başkanı olarak NATO ile özellikle güvenlik ve savunma alanında iş birliğinin gerekli olduğuna dikkati çekti.

Melescanu, AB üyesi olmayan üçüncü tarafların da bu kapsamda çalışmalara katılmalarını desteklediklerini dile getirdi.

- "TÜRKİYE AB'NİN KİLİT PARTNERİ"

"AB Dönem Başkanlığı sürecimizde önceliklerimizden bir tanesi Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi hızlandırmak, geliştirmek." diyen Melescanu, 4 yıl aradan sonra AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Toplantı sayesinde AB-Türkiye ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarına dikkati çeken Melescanu, "Türkiye dediğimizde aday bir ülkeden ve AB'nin kilit partnerinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda terörle mücadele, göç, enerji, ekonomi gibi kilit konuları ele aldıklarını anlatan Melescanu, "Sadece göç konusuna odaklanacak olursak Türkiye'nin bu anlamda AB'nin istikrarına büyük katkıda bulunduğunu söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Melescanu, Türkiye'nin bölgede önemli rolü ve sorumluluğu olduğunun altını çizerek, bu kapsamda diyaloğun artırılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.