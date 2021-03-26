Star.com.tr 26 Mart 2021 Cuma 18:21 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 18:24

Romanya ile Portekiz arasında yapılan 17 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçağı anlaşması kapsamında son uçak 25 Mart'ta doğu Avrupa ülkesine teslim edildi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17. uçağın Borcea Hava Üssü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Romanya, 12 adet F-16AM ve 5 adet F-16'nın ülkesine geldiğini doğruladı.



Mart 2019'da Portekiz tarafından ilk uçağın gönderilmesinin ardından 2 sene içerisinde tüm uçaklar hangara girdi.

Almanya'dan "Rusya'ya karşı birleşelim" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, önceki Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında 'Rusya'ya karşı birleşme' çağrısı yaptı.

Die Zeit'in haberine göre Maas, toplantıda 'Rusya'nın saldırganlığına ve dezenformasyonuna' ortak yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, "Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yaptırımları artırma çağrısı

Nauseda da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığına ve artan ihlallerine dikkati çekti.

Kırım Platformu girişimini desteklediklerini belirten Nauseda, "Litvanya Kırım'ın ilhakını tanımıyor ve açıkça bunun bir suç olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Rusya'nın Donbas'taki savaşı durdurmak için gayret göstermediğine dikkati çekerek, demokratik ülkeleri Rusya'ya yaptırımları artırmaya çağırdı.

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