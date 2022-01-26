Romanya'da bulundu! Osmanlı askerine ait...

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:58 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:58

Argeş polisinden yapılan açıklamada, Argeş'in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada, 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir "Osmanlı askeri kaskı" bulunduğu belirtildi.

Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili aramanın, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.