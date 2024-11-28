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Dünya

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçları yeniden sayılacak

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçları yeniden sayılacak
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Mahkeme, Romanya Merkez Seçim Bürosu'nca pazar günü yapılan seçime ilişkin tüm oyların yeniden sayılmasına ve kontrol edilmesine karar verdi.

Yerel medya, mahkemenin ilk turun iptali için gelen talepleri yarın görüşeceğini aktarırken, yeniden sayımın sonuçları değiştirebileceği yönünde görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Bu arada, ikinci sıradaki Lasconi, üçüncü sırada yer alan iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu'yu yaklaşık 3 bin gibi çok az bir oy farkıyla geride bırakmıştı.

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için tarih 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

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