İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7102
  • EURO
    9,4626
  • ALTIN
    466.688
  • BIST100
    1399.36
Dünya

Romanya'da prense hapis cezası

Romanya Prensi Paul'e yolsuzluktan hapis cezası verildi.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 23:20 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:20
ABONE OL

Romanya'da Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamına gayrimenkul yolsuzluğu suçlamasından hapis cezası verdi.

Başkent Bükreş’in çevresindeki Baneasa Kraliyet Çiftliği'ni ve Snagov Ormanı'nı yolsuzluk yaparak mülküne geçirmek suçlamasıyla Yolsuzlukla Mücadele Dairesi tarafından 2016 yılında açılan davada son karar verildi. Yüksek Mahkeme, Prens Paul ve üç iş adamını, miras hakkı olmadığı halde söz konusu mülkleri üzerine geçirdiği gerekçesiyle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Dedesinin mirası olduğu iddiasıyla sahiplendiği 145 milyon avro değerindeki gayrimenkulleri usulsüz edinmekle suçlanan Prens Paul ve üç iş adamı, kara para aklamak, organize suç örgütü kurmak, rüşvet vermek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından da yargılanıyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.