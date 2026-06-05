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Dünya

Romanya'nın Köstence Limanı'nda İDA patlaması

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama yaşandığı belirtildi.

AA5 Haziran 2026 Cuma 13:31 - Güncelleme:
Romanya'nın Köstence Limanı'nda İDA patlaması
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Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Köstence Limanı'nda bir İDA'da sabah saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamada can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, İDA'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İDA'da yaşanan patlamanın ardından limanda dumanların yükseldiği görüldü.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağ'daki Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesine katılmak üzere yolda yaşananlara ilişkin bilgilendirildiğini belirterek, bölgenin tahliye edildiğini ve insan hayatının öncelik olduğunu kaydetti.

İDA'nın limana nasıl geldiği ve olası ek risklerin analiz edildiğini aktaran Dan, "Bu, Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı. Daha önce Vama Veche ve 2 Mai arasında bir deniz mayını bulunmuştu." sözlerini kullandı.

Dan, güvenlik ortamının hassas olması nedeniyle yüksek düzeyde teyakkuz halinde olacaklarına işaret ederek, "Bu tür ciddi durumlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın doğrudan sonuçlarıdır. Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO üyesi olarak Romanya, vatandaşlarını, kritik altyapısını ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Köstence Limanı
  • İnsansız Deniz Aracı Patlama
  • Karadeniz Kıyısı

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