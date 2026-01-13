Rotalarını Türkiye'ye çevirdiler! Körfez devinden savunma teklifi: Birlikte kuralım

Birleşik Krallık merkezi Middle East Monitor'da yer alan habere göre, eski Katar başbakanı Şeyh Hamad bin Casim Al Sani, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı bir araya getiren stratejik bir savunma ittifakının oluşturulması çağrısında bulundu.

Söz konusu savunma ittifakını değişen bölgesel ve uluslararası dinamikler ışığında "acil bir ihtiyaç" olarak nitelendiren Al Sani, Amerka merkezi sosyal medya şirketi X platformunda konuya ilişkin bir gönderi yayınlandı.

TÜRKİYE, MISIR, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN

Katarlı eski yetkili açıklamasında Eylül 2025'te Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak söz konusu ittifaka Türkiye'nin daha sonra katılabileceğini söyledi.

Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim Al Sani

Al Sani, ortak stratejik savunma anlaşmasının "Bölgeyi korumak, Arap ve Müslüman bileşenleri de dahil olmak üzere istikrarını güçlendirmek için önemli bir adımı" temsil ettiğini belirtti.

"ACİL BİR GEREKLİLİK"

Suudi Arabistan-Pakistan-Türkiye-Mısır ittifakının kurulmasının önemine dikkat çeken Al Sani, "İttifak, uzun zamandır olduğu gibi, çıkarlarımızı korumak ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı ittifak ülkelerinin politikalarındaki hızlı değişimler karşısında kolektif gücümüzü artırmak için acil bir gereklilik olmaya devam ediyor." dedi.

Körfez ülkelerinin böyle bir ittifaka gecikmeden katılmasının kendi çıkarlarına olacağını dile getiren Casim Al Sani, bu ülkelerin kolektif güvenlik düzenlemelerinin özellikle önemli olduğunu kaydetti. Al Sani önerilen ittifakın İran'a karşı düşmanca olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak dengeli bölgesel değerlendirmelere dayanan bir çerçeve çağrısında bulundu.

ESKİ HATALAR TEKRARLANMAMALI VURGUSU

Ayrıca ittifakın dayanıklılığını ve etkinliğini sağlamak için "sağlam ilkeler ve sağlam temeller" üzerine oturması gerektiğinin altını çizen Katarlı yetkili, Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından aceleyle yayınlanan "1990 Şam Deklarasyonu'nun eksikliklerinin" tekrarlanmaması konusunda uyardı.

İttifakın askeri, ekonomik ve siyasi boyutları içeren kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade eden eski Başbakan, söz konusu işbirliğinin sadece kriz zamanlarında değil, kalıcı ve güvenilir bir bölgesel blok olarak tüm üye devletlere hizmet eden net stratejik hedeflerle yönlendirilmesini istedi.

Türkiye düşmanlarında "Müslüman NATO" kabusu: Eğer Ankara ittifaka katılırsa...