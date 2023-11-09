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Dünya

Rotavirüs her gün 330 çocuğun ölümüne neden oluyor

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, Afrika'da rotavirüs nedeniyle her gün 5 yaş altındaki 330'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Pate, bunun, aileler ve sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Rotavirüs her gün 330 çocuğun ölümüne neden oluyor
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Ulusal basındaki haberlere göre Bakan Pate, Afrika Rotavirüs Ağı'nın düzenlediği "Afrika'da Rotavirüs Hastalığı Kontrolü" temalı sempozyumda konuştu.

Pate, Sahra Altı Afrika'da çocukların çoğunun 18 aylık olmadan bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olup çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip rotavirüs ile enfekte olduğunu belirtti.

Afrika'da rotavirüs nedeniyle ortalama her gün 5 yaşın altındaki 330'dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydeden Pate, bunun, aileler ve sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Pate, düzenlenen sempozyumun fikir alışverişinde bulunmak, deneyimleri paylaşmak ve hastalıkla ilgili bilgiyi arttırmak için olağanüstü bir fırsat sunduğunu kaydetti.

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