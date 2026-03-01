Wilhelminakade'de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu'yu aileleriyle görmeye gelen Türklerin yanı sıra Rotterdam'da yaşayan Hollandalıların da gemiye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Türk bayraklarıyla fotoğraf çektiren Türkler, gurur duyduklarını dile getirdi.

"TÜRK GEMİLERİNİN BURADA OLMASI ÇOK GÜZEL BİR HİSSİYAT"

Amsterdam'dan iki çocuğu ve eşiyle gemiyi görmek için Rotterdam'a gelen Osman Özdemir, "Gemileri duyduğumuzda heyecanlandık, çocuklarla gelmek istedik. Türk gemilerinin burada olması çok güzel bir hissiyat." dedi.

Kozmetik sektöründeki bir firmada çalışan Doğan Erik de Belçika sınırındaki Tilburg şehrinden gemiyi görmeye geldiğini belirterek, sabırsızlıkla hafta sonu tatilini beklediğini ve gemiyi gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Erik, "TCG Anadolu gemimizi Rotterdam'da görmek çok gurur verici. Çok onurlandık ve tüylerimiz diken diken oldu. İnşallah Osmanlı torunları yeniden dirilecek ve dünyaya yeniden yön verecek." ifadelerini kullandı.

Geminin bulunduğu alanda Türklerin yanı sıra Hollandalıların da bulunduğunu anlatan Erik, gemilerin ihtişamının onların da ilgisini çektiğini vurguladı.

Hollanda'nın güneyindeki Loon op Zand kasabasından gemiyi görmek için gelen Haşmet Yılmaz ise 50 yılı aşkın süredir Hollanda'da yaşadığını ve bu zamana kadar en fazla gurur duyduğu günün, gemilerin Rotterdam'a geldiği gün olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Bunlar çok gurur verici şeyler. Türkiye'nin savunma sanayisinde böyle bir kapasiteye ulaştığını görmek bizi memnun ediyor. İnşallah devamı gelir." dedi.

GEMİ BUGÜN AYRILIYOR

NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında perşembe gününden bu yana Rotterdam'da bulunan TCG Anadolu bugün limandan ayrılıyor.

Geminin geldiği gün yapılan törenlerin ardından personele Türkiye'deki çocukların yaptığı resimler ve gönderdiği mektuplar teslim edilmişti.

Gemide ayrıca, Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilileri ve savunma sanayi sektörü yetkililerinin de katıldığı Türk Savunma Sanayi Fuarı düzenlenerek üst düzey askeri teknoloji araçları, SİHA'lar, helikopterler ve diğer teçhizatlar tanıtılmıştı.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıkmıştı.