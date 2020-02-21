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Dünya

Ruanda ile Uganda arasındaki sınır kapısı yeniden açılıyor

Afrika ülkelerinden Ruanda ile Uganda arasında son yıllarda, birbirlerine muhalif grupları destekleme ve iç işlerine karışma suçlamasıyla başlayan gerginlik Katuna sınır kapısında yapılan barış görüşmesiyle son buldu.

AA21 Şubat 2020 Cuma23:59 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 23:59

Yerel medyada çıkan haberlere göre Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, iki ülke sorunlarının çözülmesi amacıyla Katuna sınır kapısında bir araya geldi.

Görüşmeler olumlu sonuçlanırken iki ülke arasında yoğun olarak kullanılan Katuna sınır kapısının Nisanda yeniden açılması noktasında mutabakata varıldı.

İki ülke birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklarına dair görüş birliğine varırken Uganda hükümeti, Ruanda karşıtı eylemlere ülkesinde izin vermeyeceği sözü verdi.

Afrika ülkeleri Uganda ile Ruanda arasında başlayan barış görüşmeleri sonrası Uganda'da tutuklu bulunan 13 Ruandalı serbest bırakılmıştı.

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