İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2021 Cuma / 1 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0324
  • EURO
    8,5157
  • ALTIN
    410.513
  • BIST100
    1536.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ruanda'da sel bilançosu ağırlaşıyor: 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ruanda'da sel bilançosu ağırlaşıyor: 25 kişi hayatını kaybetti

Ruanda'da sel felaketi nedeniyle ocaktan bu yana 25 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:54
ABONE OL

Ruanda Acil Durum Yönetim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son bir ayda etkili olan sağanak yağışların sellere yol açtığı ve farklı bölgelere yıldırım isabet ettiği belirtildi.

Selden en fazla etkilenen bölgelerin Nyamasheke, Gatsibo, Karongi, Kicukiro ve Nyanza olduğu bildirilen açıklamada, 360 hektarlık tarım mahsulü ile 261 evin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, sel felaketi nedeniyle ocaktan bu yana 25 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı aktarılarak, sağanak yağışların gelecek hafta da süreceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2020'nin ilk 3 ayında seller nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.