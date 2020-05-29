AA 29 Mayıs 2020 Cuma 11:55 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 11:55

The New Times gazetesinin haberine göre, Nyaza şehrindeki Uluslararası Suçlar Yüksek Mahkemesi, Ntaganzwa'ya soykırım yapmak, soykırımı teşvik, cinayet ve tecavüz suçlarından ömür boyu hapis cezası verdi.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2015'te yakalanan ve 2016'da Ruanda'ya iade edilen eski politikacı, 1994'te "soykırımın yönetim merkezi" olarak nitelendirilen Nyakizu'nun belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ntaganzwa, ilk olarak 5 yıl önce kapanan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTR) yargılanmış, dosyası daha sonra ülkedeki mahkemeye sevk edilmişti.

- 800 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Hutuların Tutsi etnik grubuna karşı Nisan 1994'te başlattığı soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.

Ayrıca geçen hafta, Ruanda soykırımı sorumluları içinde en çok aranan isimlerin başında gelen eski Savunma Bakanı Augustin Bizimana'nın yıllar önce öldüğü ortaya çıkmıştı.

Ruanda soykırımının finansörü olduğu belirtilen Felicien Kabuga da iki hafta önce Fransa'da yakalanmıştı.