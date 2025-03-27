İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0115
  • EURO
    41,1878
  • ALTIN
    3711.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rubio, gazetecinin Yemen savaş planları grubuna eklenmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti
Dünya

Rubio, gazetecinin Yemen savaş planları grubuna eklenmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in Yemen'e saldırı planlarının detaylarını görüşüldüğü mesajlaşma grubuna yanlışlıkla dahil edilmesinin, 'büyük bir hata' olduğunu belirtti.

AA27 Mart 2025 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Rubio, gazetecinin Yemen savaş planları grubuna eklenmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti
ABONE OL

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ile başkent Kingston'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rubio, Amerikan kamuoyunda son günlerin tartışmalı başlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Goldberg tarafından yayımlanan ekran görüntülerinde yer alan mesajları kendisinin yazdığını doğrulayan Rubio, "Birisi büyük bir hata yaparak bir gazeteciyi sohbet grubuna ekledi. Gazetecilere karşı bir garezim yok ama o grupta bulunmamanız gerekiyordu." dedi.

Rubio, grupta saldırıya dair herhangi bir gizli bilginin veya görevi tehlikeye atacak kritik detayların paylaşılmadığını savunarak grubun kurulma amacının, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika ekibi arasında koordinasyon sağlamak olduğunu ifade etti.

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Goldberg'in "hiçbir savaş veya saldırı planı" görmediğini savunarak medyayı "aldatmacaları yaymakla" eleştirmişti.

  • ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
  • Bakan Rubio
  • yemen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.