İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9476
  • EURO
    48,8273
  • ALTIN
    5408.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rubio'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, 'Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak.' ifadesini kullandı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Rubio'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi.

ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Rubio, şunları kaydetti:

"ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."

Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

  • Türkiye
  • Dışişleri Bakanı
  • Ticaret ve Enerji işbirliği

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.