Rubio'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajına yer verildi.

ABD yönetimi ve halkı adına Türk halkını Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Rubio, şunları kaydetti:

"ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için kritik. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir NATO'nun değerli bir müttefiki. Ayrıca Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok ortak çıkarı paylaştığımız çok önemli bir ortak. İkili işbirliğimiz Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için devam ediyor."

Rubio, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutladığını, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ve ittifakı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.