İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7428
  • EURO
    16,1057
  • ALTIN
    914.705
  • BIST100
    2316.77
Dünya

Ruble dolar karşısında yükselişe geçti

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 2,54 düşüşle 81 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 3,4 düşüşle 88,4'e indi.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 16:30
ABONE OL

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart'ta 120'ye kadar çıkarken devamında yüzde 30'dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana ilk defa 81 seviyesine düştü.

Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

- GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.